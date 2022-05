Nelladici sarà anche l’attrice premio Oscar(West Side Story), di cui è stata condivisa la prima

La star sarà una guest star ricorrente negli otto episodi della quarta stagione che debutterà su HBO e HBO Max il 26 giugno.

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante il personaggio che le è stato affidato, ma online è stata pubblicata la prima foto che la ritrae con in mano delle scarpe, scatto che non regala alcuna anticipazione riguardante i personaggi con cui interagirà nello show sci-fi.

Ecco l’immagine condivisa online:

GUARDA – Il trailer della quarta stagione

Nel cast della stagione della serie ci saranno anche Evan Rachel Wood, Emmy winner Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan.

La serie è stata creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, produttori esecutivi del progetto ispirato al film scritto da Michael Crichton.

Nel team della produzione anche Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson.

