Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 della stagione 4 di Westworld, andato in onda stanotte sugli schermi di HBO, è stato svelato un grande colpo di scena.

Vi ricordiamo che l’episodio andrà in onda in lingua originale questa sera su Sky Atlantic, quindi non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

Nell’episodio è stato svelato che Aurora Perrineau, che nella serie interpreta C, è la figlia di Caleb (Aaron Paul), cresciuta e ora intenzionata a fermare i residenti. In una recente intervista con The Hollywood Reporter, l’attrice ha svelato di non sapere la vera identità del suo personaggio, fino a quando non è stata effettivamente girata la puntata:

Niente. Non sapevo niente. Ho ricevuto le sceneggiature prima di ogni episodio: le prendi subito prima dell’episodio e poi giri le tue scene. Quindi era sempre una sorpresa. Il mio primo episodio, ero tipo: “Oh, posso lavorare con Jeffrey Wright e Luke Hemsworth. È così bello ed entusiasmante.” E poi mi son detta: “OK, fantastico, non so chi sia questa ragazza, ma è divertente.” Poi ho ricevuto la sceneggiatura per l’episodio quattro mentre stavamo già girando ed è stata una grande sorpresa. Non ne avevo idea. Ho chiamato uno dei produttori e gli ho detto: “Aspetta un attimo, sono la figlia di Aaron?”

Si è poi concentrata sulle timeline e su come proseguirà la storia, senza rivelare nulla:

Sì, in generale, vedrete qual è l’intera situazione con tutti i ribelli e perché siamo tutti lì e cosa è successo. Vedrete un po’ del nostro passato.

Non credo che lei sappia niente del padre. È un po’ quello che ha detto a Bernard: nessuno crede che ci sia qualcosa qui fuori e non so nemmeno se credo che ci sia un’arma là fuori. So solo che pensa che suo padre sia lì e questo è il suo obiettivo principale. Non lo sapeva. Aveva sentito queste voci e tutti avevano sentito queste voci. È come una leggenda metropolitana di questa cosa accaduta in questo luogo. Quindi penso che lei stesse solo andando lì per vedere se suo padre fosse davvero lì. È uno shock per lei vedere che l’arma è questa donna che forse ha visto durante la sua infanzia e non sa davvero come faccia a essere un’arma. Penso che probabilmente sia quello che sta succedendo.

Infine l’attrice ha parlato di cosa aspettarsi dal personaggio:

Penso la progressione verso cui sta cercando di arrivare e dove finisce e per cosa sta davvero combattendo. Sono molto entusiasta che gli spettatori vedano la sua umanità perché penso che quando lo guardi, ti chiedi perché si comporti in un certo modo. Parteciperemo a una grande, grande avventura con lei e penso che sarà davvero divertente. Esplorerò molte cose che non ho esplorato prima in nessun altro dei miei personaggi.

I primi quattro episodi della stagione 4 di Westworld sono disponibili su Now.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

Fonte: The Hollywood Reporter