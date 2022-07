Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’ultimo episodio andato in onda della stagione 4 di Westworld, è stato svelato un grande colpo di scena. Ovviamente se non avete visto ancora l’episodio, non proseguite nella lettura.

La showrunner di Westworld Lisa Joy ha parlato recentemente con The Wrap di ciò che possiamo aspettarci dal resto della stagione 4:

Sono pessima con queste domande. Voglio dire, ora che sappiamo che Hale ha vinto e che gli umani in effetti sono stati soggiogati da questa nuova struttura di potere delle IA, penso che dobbiamo vedere come si combatterà per il libero arbitrio, questa volta condotto dagli umani contro i robot. Ed è piuttosto divertente. Vedi tutti i nostri attori fare quello che sanno fare meglio, fare a botte ed esplorare le loro vite e le realtà che li circondano. Sì, voglio dire che niente batte l’empatia come quando sei letteralmente messo nei panni dell’altra persona. E questo è quello che è successo qui. Sai, il parco è passato da un luogo in cui gli umani andavano per divertirsi e i residenti erano prigionieri e inconsapevoli della loro situazione, e ora abbiamo appena trasformato New York in un parco e gli umani ora stanno soffrendo ciò a cui erano abituati i residenti.

I primi quattro episodi della stagione 4 di Westworld sono disponibili su Now.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

Cosa ne pensate delle parole di Lisa Joy sulla seconda parte della stagione 4 di Westworld? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book