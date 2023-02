Casey Bloys ha spiegato perché la serie Westworld è stata rimossa dal catalogo di HBO Max dopo la sua cancellazione.

Intervistato da Variety, il CEO di HBO ha sottolineato:

La conversazione è su quale sia la giusta somma di denaro per lo streaming, la cifra giusta per gli show originali di HBO Max? E si è parlato del catalogo, ogni show che abbiamo su HBO Max deve essere un’esclusiva di HBO Max? Direi di no. Le persone tendono a dimenticare che nella storia della televisione c’erano le finestre di distribuzione, i DVD. Questi sono show costosi da realizzare. L’idea che staranno in un catalogo per sempre al costo di 15 dollari al mese non è mai stato come funziona la tv.

Bloys ha poi spiegato che è stata presa la decisione di “vendere” le puntate di Westworld alla piattaforma FAST, il servizio gratuito sostenuto dagli spot pubblicitari, dopo averne parlato con Jonathan Nolan e Lisa Joy:

Penso che le persone alle volte dimentichino che la maggior parte della popolazione non vuole pagare nulla per un servizio di streaming, non solo qui, ma anche a livello internazionale. Come è successo quando Netflix era una nuova realtà, abbiamo messo degli show lì, esponendoli a un nuovo pubblico, per vedere che risultati avranno. Penso ci si debba avvicinare a un nuovo pubblico e scoprire che cosa accadrà. Non ho idea se FAST sarà un successo, ma so che alcune persone non vogliono pagare e a loro va bene avere degli spot. E quello è potenzialmente un pubblico davvero ampio e nuovo per uno show. Si tratta di qualcosa che stiamo provando.