James Marsden rompe il silenzio sulla cancellazione di Westworld dopo quattro stagioni, e con una quinta già confermata, da parte della HBO.

L’attore ha parlato con Rolling Stone della profonda delusione provata:

Mentirei se dicessi che il modo in cui hanno deciso di concludere Westworld non è stato deludente. Non parlerò mai di alcuna mia esperienza senza gratitudine, ma sarebbe stato bello riuscire a completare la storia che volevamo coompletare.

Marsden capisce che la televisione è un’industria, e sa bene che la serie è stata cancellata per “motivi finanziari”:

Amo la mia famiglia di Westworld. È stata una di quelle opportunità uniche in cui ho partecipato a una serie che poi, quando veniva trasmessa e io ero seduto sul divano a casa, non vedevo l’ora che arrivasse l’episodio successivo come un fan. Capisco che fosse una serie costosa, e le serie costose devono avere un pubblico molto vasto per meritare l’investimento, speravo solo che ci fosse qualcosa di più oltre al mero successo finanziario. Ma chissà, magari prima o poi ci sarà un modo per completarla. Forse è solo un augurio, perché so molto bene quali erano i piani per concludere la storia nel modo in cui volevamo concluderla.