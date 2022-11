Luke Hemsworth ha parlato della cancellazione di Westworld, che ha sorpreso i fan di tutto il mondo qualche settimana fa.

L’attore ha spiegato come ci è rimasto male, e la notizia è arrivata dal nulla:

Dannazione! Speri che queste cose proseguano per sempre, ma ognuno ha le proprie ragioni. Sono molto grato per la mia parte in quella serie e quel viaggio è stato una parte importante della mia vita, ma sì, è stato deludente sapere della cancellazione.

Penso che l’idea fin dall’inizio fosse quella di chiudere il cerchio e tornare a parlare di loop, di esseri umani e robot bloccati in quella traiettoria. Sfortunatamente, veniamo tagliati fuori, ma è la natura del mondo. Non puoi deprimerti per questo. Vai avanti e ti si aprono nuove porte.