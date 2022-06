In occasione della nuova stagione di Westworld, che debutterà domenica, Tessa Thompson ha parlato di come ha dato vita alla sua versione di Dolores.

Nella stagione 3 è stato infatti svelato che Charlotte (il personaggio della Thompson) non è altro che una versione alternativa di Dolores. L’attrice ha confessato di aver parlato molto con Evan Rachel Wood per portare al meglio la sua performance:

Ho chiesto molto aiuto a Evan, ed è stata così gentile e mi ha aiutato. Ho visto la sua interpretazione nella città, le ho fatto domande, cose che ho notato. “È vero?” o “È qualcosa di cui sei consapevole?” e lei è stata così generosa. Mi ha mandato dei promemoria vocali. Mi ha dato consigli sulla sua fisicità. Parlerebbe di qualsiasi cosa. Evan è così divertente. Sempre, anche se non stessi interpretando una sua versione, adora parlare dello show. Sembrava che a volte parlare con Evan fosse come essere su Reddit. Lei ha così tante idee, avresti sempre avuto così tante teorie su dove stava andando la serie e di cosa stavamo parlando. Quindi ho adorato il tempo che ho passato con lei. Parlavo sempre con lei durante la serie, perché era così divertente e desiderosa di conversare, ma in particolare su questa nostra invenzione. È stata davvero una gioia mettersi al lavoro. È così unico poter collaborare a un personaggio, e questo è un cast di attori davvero grandiosi, ma è stato sempre un diverso tipo di generosità. Con me è stata davvero fantastica.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

