What If…? 2 uscirà nel 2023, la serie rinnovata per una terza stagione

In occasione del panel Marvel Animation al San Diego Comic-Con, è stato mostrato un primo trailer di What If…? 2, i cui nuovi episodi non arriveranno prima dell’inizio del 2023. Inoltre il regista Bryan Andrews e il produttore e sceneggiatore AC Bradley hanno annunciato che la Disney ha già ordinato una terza stagione della serie animata antologica.

Il trailer, che non è stato pubblicato online, mostra numerose immagini inedite svelando il ritorno di Captain Carter al fianco di Black Widow e Steve Rogers, ma anche il fatto che vi sarà un episodio ambientato nel 1602, un altro con i personaggi di Shang-Chi contro gli Asgardiani, un altro episodio che vedrà riunire Peggy Carter e Steve Rogers. Non solo: in una scena si vede anche Captain America togliere la pietra del Tempo dal Guanto dell’Infinito, sconfiggendo Thanos (è un episodio in cui vediamo una versione alternativa dei fatti di Avengers: Infinity War). Nella seconda stagione, inoltre, vedremo il famoso episodio della prima stagione “rinviato” a causa di ritardi nella lavorazione: si tratta di una puntata con Gamora e Iron Man.

I presenti al Comic-Con hanno avuto anche il privilegio di vedere un episodio della stagione 2, episodio incentrato su Captain Carter e intitolato “What If Captain Carter Fought the Hydra Stomper?”, in cui Carter (ora migliore amica di Black Widow) deve combattere Steve, tornato dal passato nell’Hydra Stomper.

