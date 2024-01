In occasione della fine della seconda stagione di What If…?, la sceneggiatrice A.C. Bradley ha recentemente annunciato di aver lasciato la serie per potersi dedicare ad altri progetti.

Ora, intervistata da IGN, rivela qualche retroscena sulla serie, i cui nuovi episodi sono stati elogiati dalla critica e dal pubblico. Nell’intervista, Bradley spiega che i Marvel Studios hanno insistito perché si inserissero alcune delle “star” del franchise nella prima stagione:

Con la prima stagione, hanno insistito perché usassimo le star, e facessimo l’episodio su Tony Stark, quello su Black Panther e quello su Doctor Strange. Ma con la seconda stagione ci è stata data maggiore libertà. Alla fine, la nostra serie non è un blockbuster, un film da 100 milioni di dollari. Non siamo neanche una delle serie live action. Siamo la piccola serie animata sfigata che sfugge al controllo della macchina Marvel. Quindi… è stato tutto inconscio, ma penso che abbiamo cercato apposta di inserire i personaggi più sfigati nella seconda stagione. Ci siamo concentrati sui personaggi di secondo livello, come Nebula, Darcy, Hela.

Nell’intervista, Bradley chiarisce anche il suo coinvolgimento nella terza stagione, spiegando che il teaser pubblicato l’altro giorno è tratto da un episodio che effettivamente ha scritto lei, ma che era previsto per la seconda stagione ed è stato spostato alla terza. A curare le sceneggiature della terza stagione sarà Matthew Chauncey:

Ho lasciato la relazione tra Peggy e l’Osservatore in una posizione della quale sono molto fiera, e non vedo l’ora di sapere dove andrà a parare la prossima stagione, come spettatrice. Però posso dire che l’episodio che ho scritto e che è finito nella terza stagione è in assoluto la cosa di cui vado più fiera in assoluto che ho scritto per la Marvel. E non solo perché include Alexei, che poi è anche come ho chiamato il mio gatto!

Trovate tutte le notizie su What If…? nella nostra scheda.

