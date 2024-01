What We Do in the Shadows

La stagione 6 di What We Do In The Shadows, che sarà anche l’ultima, vedrà i riflettori sul personaggio di Harvey Guillén, Guillermo.

In una recente intervista con Deadline, Harvey Guillén ha definito la stagione 6 il rinascimento di Guillermo:

Iniziamo da dove ci eravamo fermati con la stagione 5 e a volte i sogni e le aspirazioni non si realizzano come vorremmo (ci saranno spoiler se non avete visto la quinta stagione). Ma penso che sia questo il punto centrale della rinascita, giusto? È come il suo rinascimento. Sta succedendo di nuovo e prendi una nuova direzione, nuove idee, un nuovo approccio, quindi sono davvero entusiasta che il pubblico veda un nuovo livello di Guillermo.

Al centro della trama ci sono i vampiri Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin Robinson (Mark Proksch) mentre affrontano il mondo moderno a Staten Island insieme all’umano Guillermo (Harvey Guillén).

Il gruppo di personaggi affronterà problemi di vario genere, rappresentati in modo esilarante seguendo le disavventure dei vampiri centenari alle prese con la società contemporanea.

Cosa vi aspettate da Guillermo nella stagione 6 di What We Do In The Shadows? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

I film e le serie imperdibili