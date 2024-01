The White Lotus

Meghann Fahy, tra le protagoniste di The White Lotus, ha svelato un’idea di Mike White per il ritorno delle vecchie coppie nella stagione 3.

Mentre era al Sundance per il film Your Monster, l’attrice ha parlato del ruolo di Daphne nella serie tv di HBO:

Anche se sa che il suo personaggio non tornerà per la stagione 3 di The White Lotus, l’attrice ha rivelato un’idea del creatore della serie Mike White che avrebbe visto Daphne e Cameron interagire con Rachel (Alexandra Daddario) e Shane Patton (Jake Lacy) della prima stagione.

Mike White una volta ha detto che gli sarebbe piaciuto fare un episodio con Theo, me e la coppia della prima stagione – Alex e Jake; noi quattro su una barca. Solo un episodio che parlava di questo.

Le presenze attualmente confermate nel terzo capitolo della serie antologica sono quelle di Parker Posey, Michelle Monaghan, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Tayme Thapthimthong, Milos Bikovic, Christian Friedl, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Natasha Rothwell che riprende il ruolo di Belinda Lindsey.

Le riprese stanno per iniziare in Tailandia e al centro della trama ci sarà un’esplorazione dei concetti di morte e di spiritualità.

