Jennifer Coolidge ha preso parte alla prima e alla seconda annata di The White Lotus, serie antologica targata HBO. L’interprete di Tanya non comparirà però nella stagione 3, e, in un’intervista con Today, ha condiviso i suoi sentimenti a riguardo:

La gente mi chiede se ci sono anche io [nella stagione 3]. Posso dire onestamente che, fino a questo momento, nessuno me ne ha mai parlato. Penso di essere morta definitivamente [alla fine della stagione 2]. Penso di essere morta in questo momento e forse lo sarò per sempre. Sono gelosa di tutti quelli che prenderanno parte [alla nuova stagione]! Voglio sottolineare che non me la sono presa, ma non posso farci nulla…

Quando ti uccidono, devi accettarlo. Perché significa che non ti chiederanno la taglia del costume o altro. È finita! Devo trovare un’altra cosa. Devo far accadere un’altra cosa, credo. Ma sono triste? Voglio solo dire, in tutta onestà, che sono molto dispiaciuta di non partecipare.