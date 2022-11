Yehonatan Indursky, che ha portato al successo Shtisel, si occuperà della produzione di una miniserie intitolata Who By Fire che racconta il tour compiuto a Israele da Leonard Cohen nel 1973, durante la guerra del Kippur.

Il progetto si basa sul libro Who By Fire: Leonard Cohen in the Sinai scritto da Matti Friedman e le riprese si svolgeranno nel 2024.

Il network Keshet 12 produrrà gli episodi in collaborazione con Viacom International Studios UK, e Sixty-Six Media di Jill Offman.

Sul piccolo schermo si seguirà il viaggio con destinazione il deserto del Sinai compiuto da Leonard Cohen durante il conflitto, periodo in cui era in crisi creativa. Arrivato a destinazione, l’artista ha collaborato con una serie di musicisti locali, incontrato donne e uomini che lottavano, e si è esibito per chi stava rischiando di morire.

Offman ha dichiarato che è stato un onore scoprire una storia che ha una rilevanza universale, aggiungendo:

Con Yehonatan alla guida e i miei partner di Keshet, non vedo l’ora di portare questa storia straordinaria sullo schermo.

