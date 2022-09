Whoopi Goldberg critica i fan razzisti di Gli Anelli del Potere e House of The Dragon

Durante un recente episodio del talk show The View, è stata ospite Whoopi Goldberg, che per l’occasione ha parlato delle reazioni negative dei fan razzisti rivolte alle serie fantasy Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere e House of the Dragon, attualmente in onda rispettivamente su Prime Video e su HBO (in Italia su Sky). L’attrice ha criticato i fan che accettano creature ultraterrene come hobbit e draghi, ma non gli attori neri:

Non esistono nel mondo reale. Lo sapete? Non ci sono draghi. Non ci sono hobbit. Mi stai dicendo che anche i neri non possono essere persone inventate? È questo che mi stai dicendo? Non so se c’è un club di hobbit, non so se ci saranno proteste, ma gente! Cosa c’è di sbagliato in voi? Tutti quelli che hanno problemi perché ci sono hobbit neri… Trovatevi un lavoro! Trovatevi un lavoro! Andate a cercare voi stessi, perché siete concentrati sulle cose sbagliate.

Durante la trasmissione, Goldberg ha poi rincarato la dose parlando del nuovo live action Disney La Sirenetta, in arrivo il prossimo maggio, in cui la protagonista sarà interpretata dalla cantante Halle Bailey:

Andrete tutti fuori di testa quando vedrete la nuova Ariel. Perché sapete, e non voglio turbare nessuna sirena che sta guardando lo show, ci sono molte comunità di sirene di vari colori! E quando dico ‘di vari colori’, non sto scherzando. Ci sono sirene viola, sirene rosa, sirene nere, sirene latine, sirene di ogni genere. E sapete perché possono esserci? Perché è il mondo migliore che vorremmo vedere.

Qui sotto potete vedere l’intervento dell’attrice:

CRITICS SLAM CASTING IN ‘LORD OF THE RINGS,’ ‘HOUSE OF THE DRAGON’: #TheView co-hosts react to criticism of the #TheRingsOfPower and #HouseoftheDragon series casting diverse characters. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/4XrGBJQspt — The View (@TheView) September 6, 2022

