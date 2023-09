La serie Wilderness ha potuto usare la nuova versione della canzone Look What You Made me Do di Taylor Swift per i suoi titoli di testa e Marnie Dickens, che ha creato il progetto, ha spiegato come è nata la collaborazione con la star della musica.

Dickens ha dichiarato:

Scrivo sempre nei miei script le canzoni da usare perché sembra un modo realmente importante per avvicinarsi a un personaggio. In questo caso stiamo praticamente ascoltando la playlist di Liv nel corso della serie. E avevo già scritto Look What You Made Me Do nel secondo episodio, che ovviamente ha ora l’aspetto divertente di Ashley che la canta, aspetto che semplicemente amo.

Dickens ha aggiunto:

Poi Prime Video, che ci ha sostenuto così tanto, ha detto: ‘Ascoltate, vi faremo avere un’artista donna importante per la scena dei titoli di testa, pensate a chi vorreste’. E ho risposto: ‘Beh, Taylor Swift, ovviamente, sogniamo in grande’.

Marnie ha sottolineato:

Poi abbiamo avuto i nostri fantastici supervisori musicali, Pete Saville e Zoe Elle Bryant, che hanno compiuto in modo ufficiale il tentativo di ottenere l’uso del brano, e poi ho scritto, in pratica, una lettera d’amore spiegando perché doveva essere lei. Quella canzone è semplicemente così ricca ed è talmente perfetta per noi, con il suo aspetto divertente e, al tempo stesso, le emozioni che ci sono dietro.

Al centro della trama c’è Liv, interpretata da Jenna Coleman, che parte per un viaggio dopo aver scoperto che il marito Will (Oliver Jackson-Cohen) la tradisce. L’uomo non sa lo scopo del viaggio della moglie: vendicarsi.

Che ne pensate del coinvolgimento di Taylor Swift nella serie Wilderness? Lasciate un commento!

Fonte: RadioTimes

Le serie imperdibili