Debra Messing, star di Will & Grace, ha rivelato che inizialmente il suo personaggio avrebbe dovuto avere un seno più grande.

Durante un panel al Paley Center di Los Angeles, l’attrice ha svelato che l’ex-presidente di NBC avrebbe preferito che Grace avesse il seno più grosso:

Nel primissimo adattamento, mi avevano messo un’imbottitura per farmele più grandi. Semplicemente non ero un fan dell’idea. Ero tipo: “Sai una cosa? Non ne ho bisogno”. E mi dissero “Beh, è ​​il presidente della rete che ce lo ha detto”. E io ho risposto: ‘Se lo vuole davvero, allora deve venire qui e dirmelo in faccia.'”

Will & Grace è andato in onda negli Stati Uniti sulla NBC dal 1998 al 2006 per poi tornare con un revival di tre stagioni dal 2017 al 2020. In Italia la serie originale veniva trasmessa da Tele+ e Italia 1, mentre il revival è stato trasmesso da La5, Italia 1 e Premium Stories.

Fonte: Deadline