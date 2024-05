Sean Hayes ha recentemente parlato dei messaggi “ben poco piacevoli” che lui e e i suoi colleghi e colleghe del cast di Will & Grace hanno ricevuto durante la lavorazione dell’amatissima sit-com.

Sean Hayes ne ha discusso nell’ultima puntata del podcast Smartless che lui stesso conduce insieme a Jason Bateman e Will Arnett. La star spiega che, nei primi periodo di lavorazione dello show, tutti loro ricevevano spesso minacce di morte:

All’inizio della lavorazione Will & Grace ricevevamo continuamente minacce di morte.

Arnett chiede poi scherzosamente se le minacce fossero dovute alle “battute di me*da della serie o…?” e, a quel punto, Hayes scoppia a ridere raccontando di una mail davvero “insolita” che avevano ricevuto:

È una delle lettere più belle che abbiamo mai ricevuto, ma non era una minaccia di morte. Una donna ha scritto a Will & Grace, si è presa il tempo necessario a farlo, ha preso una penna, della carta, l’ha scritta, ha messo un francobollo e l’ha spedita. Ricorda che questo avveniva prima di internet e tutto il resto. Ci vuole molto impegno per condividere davvero con qualcuno quanto lo odi.

Poi aggiunge:

Questa donna ci ha scritto e ci ha detto “Andrete tutti all’inferno. Dovreste vergognarvi di mettere una sit-com come questa in televisione. Siete tutte persone orribili. Ma amo lo show, semplicemente non mi piace di cosa tratta”.

Bateman, 55 anni, ha poi scherzato:

E potreste mandarmi una foto 8 x 10?

Con Arnett che gli fa eco:

Posso avere dei biglietti per lo spettacolo del 12 aprile?

In Will & Grace Will Truman, avvocato di successo a Manhattan, e Grace Adler, designer bella e intraprendente, sono una coppia di coinquilini molto particolare. I due sono infatti perfetti l’uno per l’altra, se non fosse che… Will è gay. La loro relazione romantica non potrà mai realizzarsi, saranno per sempre amici, i migliori che possano esistere.

FONTE: Smartless Podcast su Spotify