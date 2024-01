Nel 2022 William Shatner (Capitano James T. Kirk in Star Trek) è stato l’uomo più anziano ad avere partecipato a un viaggio nello spazio all’età di 90 anni.

L’attore, in una intervista esclusiva con CB, è tornato a parlare della sua esperienza e ha rivelato che vorrebbe tanto tornarci… a patto che cambi qualcosa.

Per quanto il viaggio in sé sia stato qualcosa di incredibile e inimmaginabile, infatti, Shatner ha spiegato che il suo rientro, invece che fonte di gioia, condivisione e celebrazione, ha portato con sé un sentimento molto più simile al lutto e alla disperazione:

Potrei tornare nello spazio, sì, potrebbero avermelo proposto… ma non vorrei ripetere la stessa esperienza emotiva che ho vissuto con la spedizione a bordo del Blue Origin, insomma… se davvero tornassi lassù… non voglio dire troppo.

Ha poi aggiunto:

Diciamo che, quando sono atterrato e tornato a casa dal viaggio a bordo del Blue Origin, mi sono ritrovato ricolmo di disperazione, per la Terra, per quello che abbiamo fatto al pianeta, per l’estinzione di un sacco di specie. So che c’è una campagna condotta da tante persone che sta cercando di porre rimedio e rettificare tutto questo.

Quindi, se tornassi davvero lassù, nello spazio, cercherei di tornare sulla Terra armato di questa conoscenza, pensando a tutti quelli che si stanno adoperando per fermare la devastazione che sta subendo il nostro pianeta, e celebrerei tutto questo.