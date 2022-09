Willow: in arrivo il cast della serie al Lucca Comics & Games 2022

Lucca Comics & Games 2022, ha annunciato gli appuntamenti dell’Area Movie a cura di QMI, e tra i momenti imperdibili ci sarà anche l’incontro con gli interpreti della serie Willow, grazie alla collaborazione con Disney+.

I fan devono segnare nei propri calendari la data di martedì 1 novembre, giorno in cui i membri del cast di Willow Amar Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber presenteranno dei filmati esclusivi dell’epica serie fantasy con una sensibilità moderna e incontreranno il pubblico per un Q&A.

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.