Willow: cosa accade nel season finale e nella scena post-credit

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione di Willow si è conclusa e nel season finale si gettano le basi per la potenziale stagione 2.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

La storia si era interrotta con Kit (Ruby Cruz) ed Elora (Ellie Bamber) che ritrovano finalmente Airk (Dempsey Bryk) che, tuttavia, è già sotto il controllo della Megera. Nel finale Airk si scontra infatti con la sorella, ma lei riesce ad aiutarlo e a sconfiggere la Megera, in realtà una minaccia molto più grande che aveva il compito di riportare in vita Wyrm. Mentre il gruppo sta per allontanarsi dalla città immemore con Airk, Jade (Erin Kellyman) chiede se dovrebbero tornare indietro e provare a uccidere Wyrm, ma Willow (Warwick Davis) dichiara che devono andare avanti e, prima o poi, verranno cercati per aver sconfitto la Megera. Airk sostiene che non sia possibile andarsene dalla Città immemore, ma Willow è convinto che riusciranno a farlo.

Nella puntata, inoltre, Graydon (Tony Revolori) viene gettato in un portale mentre sta cercando di lottare contro la Megera e i suoi amici sono convinti che sia morto. La sequenza finale lo mostra invece mentre si trova alle prese con una versione molto diversa di Elora, con un nuovo taglio di capelli e a capo di un’enorme armata, che gli chiede di guidare il suo mondo nella luce. Gli spettatori non possono però sapere se sia una versione del personaggio legata a un’altra dimensione o la vera Elora nel futuro.

La serie si conclude con una scena post-credit in cui si vede un libro intitolato Volume Uno messo accanto ad altri due, anticipando quindi il possibile progetto di realizzare tre stagioni in totale.

Per ora Disney+ non ha confermato la produzione della seconda stagione, anche se lo showrunner Jonathan Kasdan aveva raccontato che sta implorando Kathy Kennedy di dare fiducia al progetto, essendo convinto che ci siano ancora molte storie da raccontare e luoghi da visitare.

Che ne pensate del season finale di Willow? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook