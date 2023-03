Willow: Disney+ cancella la serie tv, non tornerà per la stagione 2

Willow non avrà una stagione 2, la serie originale live-action di Disney+ sequel del film fantasy del 1988 diretto da Ron Howard è stata cancellata.

La notizia arriva due mesi dopo che la prima stagione di otto episodi dello show, che fungeva da sequel del film classico, si è conclusa sulla piattaforma di streaming. Anche se la serie non continuerà, Willow rimane un IP importante nella libreria di Lucasfilm, quindi potrebbe tornare in futuro con altri progetti.

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.