Willow: Erin Kellyman commenta l’importanza di dare spazio alla comunità LGBTQ+ nella storia

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella serie Willow è stato dato spazio a un legame sentimentale molto forte tra Kit e Jade, interpretata da Erin Kellyman che ha ora lodato la rappresentazione delle relazioni LGBTQ+.

La giovane attrice ha commentato con The Hollywood Reporter l’importanza di quell’elemento al centro della narrazione:

Penso sia scritta in modo meraviglioso e sia stata creata in modo splendido. Non è una storia in cui sono preoccupate dall’essere gay o dove i personaggi sono iper-sessualizzati. Sono solo due persone innamorate. Il genere è un fattore secondario.

Erin ha aggiunto:

Penso sia realmente meravigliosa e ce ne fosse inoltre il bisogno. Penso che per tutte le persone che sono in difficoltà per essersi rese conto di essere gay, o conosce qualcuno che sta affrontando quella situazione, avere questa rappresentazione normalizzata sia semplicemente così importante.

Kellyman ha sottolineato:

Mi sembra che stia guarendo la bambina che è dentro di me. Non avendo visto questi show quando ero più giovane e ora poter essere la rappresentazione che non avevo è qualcosa che dà così tanta pace. C’è qualcosa di pacifico nella situazione, di rassicurante e calmante. So che se l’avessi vista quando ero una ragazzina sarei stata completamente innamorata di Kit e Jade, e mi sarei sentita molto meno isolata, spaventata e strana. Poterlo fare ora è semplicemente meraviglioso.

Lo showrunner Jon Kasdan aveva parlato di quell’elemento della narrazione dichiarando:

Non è stata una decisione che abbiamo preso perché pensavamo ci fosse bisogno della rappresentazione queer nello show o che avevamo intenzione di fare. Quello che era chiaro è che volevamo mettere al centro di questa storia una figlia per Madmartigan, che era divisa tra due persone. Una di queste era la persona che era obbligata a sposare e di cui non era innamorata. E l’altra era la sua migliore amica, di cui era innamorata.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Erin Kellyman sull’elemento LGBTQ+ nella storia di Willow?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter