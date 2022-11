Willow: Jonathan Kasdan rivela che la serie è stata realizzata grazie a The Mandalorian

Lo showrunner di Willow ha svelato perché i fan della saga devono ringraziare The Mandalorian, la serie di Star Wars prodotta per Disney+.

Jonathan Kasdan, intervistato da Rotten Tomatoes, ha infatti spiegato che George Lucas e Ron Howard hanno sempre pensato alla realizzazione di un seguito del film degli anni ’80. La storia era stata portata avanti da alcuni romanzi, ma i risultati ai box office ottenuti dal film con Warwick Davis, non particolarmente elevati, non avevano permesso di ottenere il via libera alla produzione di un secondo lungometraggio.

Lo showrunner ha svelato:

Le due persone che hanno realmente sempre voluto la serie sono George e Ron. Secondo Ron, George ha sempre immaginato in un certo senso lo spazio televisivo per una possibile continuazione di Willow… Ma le aspettative dopo il film erano che desse il via a una nuova saga cinematografica.

Kasdan ha aggiunto:

Quando Disney+ ha annunciato che stava sviluppando The Mandalorian, Ron è arrivato sul set di Solo: A Star Wars Story davvero entusiasta e ha detto ‘Questo è il modo in cui potremmo potenzialmente convincere la Disney a lasciarci continuare la storia di Willow’. E aveva assolutamente ragione.

George Lucas non è coinvolto dal punto di vista creativo o come produttore, ma ha dato la sua approvazione al progetto proprio durante una visita al set del film spin-off su Han Solo.

Che ne pensate del legame tra Willow e The Mandalorian? Lasciate un commento!

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

La serie farà il suo debutto in streaming su Disney Plus il 30 novembre.

Trovate tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Rotten Tomatoes