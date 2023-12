L’attore britannico Ralph Ineson ha citato in giudizio la Disney sostenendo di essersi ferito durante le riprese di una scena della serie televisiva fantasy Willow. Il quotidiano britannico The Sun riporta che Ineson, 54 anni, sostiene di aver subito danni permanenti alla spalla durante una ripresa notturna.

Nel procedimento legale avviato presso la Corte Suprema del Regno Unito, si racconta che, sul set nel Galles meridionale nel luglio del 2021, Ineson indossava l’armatura di un cavaliere e stava affrontando un orco di due metri chiamato The Scourge. Durante lo scontro, è caduto in modo goffo, riportando una lussazione alla spalla.

Ineson ha citato in giudizio la Walt Disney Company Ltd per un risarcimento danni fino a 150.000 sterline (circa 190.500 dollari), affermando che le sue ferite hanno impedito la sua capacità di assumere ulteriori ruoli fisici. Sostiene che la sua abilità nel interpretare personaggi che coinvolgono combattimenti e cavalcate è permanentemente compromessa. La sua causa sostiene che i produttori sono responsabili per aver esercitato pressioni affinché le riprese avvenissero entro la scadenza e per non aver pulito i gradini dove Ineson è caduto.

Ineson è principalmente conosciuto per il suo ruolo nella sitcom britannica di successo del 2001, The Office di Ricky Gervais, dove ha interpretato Finchy, la nemesi di David Brent. Successivamente, ha recitato nei due ultimi film della sage Harry Potter e nel ruolo di Cleftjaw ne Il trono di Spade.

Il Sun riporta che la difesa presentata da Disney contro la richiesta di risarcimento non è ancora stata resa pubblica. Il film Willow, con Val Kilmer e Joanne Whalley, è uscito nel maggio 1988. Con un budget di produzione di 35 milioni di dollari, il film ha incassato 137,6 milioni di sterline al botteghino internazionale. Tuttavia, la serie originale Disney+, purtroppo, è stata cancellata dopo una sola stagione.

