Ora che la prima stagione di Willow si è conclusa, i fan della serie Disney+ sono ansiosi di scoprire se ci sarà una seconda stagione o meno. Lo showrunner Jonathan Kasdan ha recentemente parlato dei cliffhanger del finale e ha rivelato che sta “implorando” Kathleen Kennedy della Lucasfilm di farli continuare. Il nuovo show è stato prodotto da Ron Howard, che ha diretto il film originale di Willow nel 1988. Recentemente, Howard ha rivelato di voler dirigere un episodio della potenziale seconda stagione e ha offerto un aggiornamento sul rinnovo dello show parlando con The Hollywood Reporter.

“Beh, c’è sempre stata la speranza e il progetto di realizzare altre stagioni“, ha spiegato Howard. “Ci sono sicuramente altre storie da raccontare, ma non c’è nulla di concreto che possa esprimere al momento. Da un punto di vista creativo, tutti sono entusiasti. Tutti hanno amato lavorare a Willow. La sensazione è che abbia trovato la sua voce e il suo fondamento, quindi siamo in attesa“.

Nel corso dell’intervista con THR, a Ron Howard è stato chiesto anche di parlare di Willow, il suo sesto film, e il regista ha condiviso ciò che ha tratto dall’esperienza.

“Per me è stata una tappa davvero importante“, ha spiegato Howard. “Ha anche approfondito la mia amicizia e il mio rapporto con George Lucas. Sono stati due anni e mezzo. Era stato il mio regista in American Graffiti, quindi sono rimasto in contatto con lui ed è stato un mentore molto utile nella mia evoluzione come regista. Ma qui stavo davvero lavorando con lui. Questa era la sua visione e io cercavo di realizzarla al meglio. Mi incoraggiava anche a impegnarmi, ed è da questo che deriva gran parte dell’umorismo e del tono delle relazioni. Naturalmente, anche Bob Dolman ha contribuito molto“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Ron Howard? Ditecelo nei commenti.