Willow: lo showrunner Jonathan Kasdan rivela i film fantasy a cui si è ispirato per realizzare la serie

Jonathan Kasdan, showrunner della serie, ha svelato quali progetti fantasy sono stati fonte di ispirazione durante la produzione di Willow.

Lo sceneggiatore ha svelato a ComicBook.com:

La prima cosa che mi viene in mente è La storia infinita perché mi ha ispirato molto visivamente. L’ho rivisto non molto tempo fa e sono ancora un po’ stupito da come siano riusciti a realizzarlo. Gli ambienti sembrano totalmente reali, gli spazi sono enormi ed espansi. In un certo, come un po’ Willow, è un po’ spaventoso perché il mondo era così grande. Non lo capivi in un certo senso. Pensavi ‘Lo hanno girato in un altro universo o posto fantastico?’. In particolare le sequenze aeree di Atreyu mi hanno sempre un po’ spaventato.

Kasdan ha poi sottolineato:

Realizzando lo show abbiamo poi parlato a lungo del Nulla, e di quella specie di tecnologia legata alle nuvole che era stata usata per creare questa specie di entità amorfa e mostruosa che stava arrivando a distruggere il mondo. Quello era davvero centrale in ciò che stavamo facendo e alla fine del primo episodio, quando Warick dice in pratica ‘Siete l’unica cosa al mondo che può fermare questa forza che sta venendo a distruggerci’ ho sempre pensato al Nulla.

Lo showrunner ha poi citato Ladyhawke, Legend e la performance di James Earl Jones in Conan il Barbaro, aggiungendo:

E questa immagine dei serpenti e dell’occulto, di una specie di credenti, era sempre al centro di quello che stavamo facendo. Quindi immagino di poter dire che abbiamo ‘rubato’ da qualsiasi cosa fantasy.

Che ne pensate dei film fantasy usati come ispirazione per la serie Willow? Siete curiosi di scoprire altri dettagli sulla serie?

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

La serie farà il suo debutto in streaming su Disney Plus il 30 novembre.

Trovate tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook