Willow: lo showrunner Jonathan Kasdan spiega la scena post-credit

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di Willow, Jonathan Kasdan, ha commentato e spiegato la scena post-credit presente nel season finale.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

La serie ha salutato i suoi fan con una sequenza in cui un libro con la scritta Volume I viene posizionato su uno scaffale accanto ad altri due tomi.

Kasdan ha ora raccontato:

Sono sempre stato innamorato di questa idea che Willow esistesse come questo libro in una libreria da qualche parte e che stesse aspettando di essere aperto da 35 anni. Ed era in un certo senso su uno scaffale aspettando che qualcuno lo tirasse giù.

Lo sceneggiatore ha aggiunto:

Mentre raccontavamo la storia e arrivavamo alla fine, sapevamo tutti e provavamo la sensazione che dove stessimo finendo non fosse certamente la fine della storia. Era quindi un modo per dire ‘C’è realmente di più’. E ciò che non puoi non fare quando sei circondato dalle persone con cui ami lavorare è iniziare a parlare della direzione che prenderà la storia. E abbiamo già avuto quella conversazione quando abbiamo finito di girare un anno fa ed è poi continuata.

Lo showrunner ha proseguito spiegando:

L’idea era che il film e la prima stagione fossero il primo volume, quindi il film serve come un prologo per il primo volume, e che ognuno avesse una forma simile. Si è potuto vedere da dove proviene Elora e contro cosa combatte e sembra una storia epica. Ma inoltre provengo dal mondo dei film e dalle strutture a tre atti. Quindi uno dei principi guida della prima stagione nel realizzare questa serie era che avrebbe funzionato in molti modi come il primo atto di un film, in cui introduci i personaggi e i conflitti, e poi speri di poter esplorare altre parti nell’atto due e nel terzo hai una risoluzione. Ho usato questo approccio entrando nella storia e spero di raccontare di più oltre queste otto ore, ma sarebbe una storia con una fine e non una serie che potrebbe andare avanti per 12 o 15 stagioni.

Lo showrunner ha dichiarato che non sa ancora se la serie avrà il rinnovo per la seconda stagione, anche se è molto ottimista sulla situazione.

