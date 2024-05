Fra i personaggi preferiti dal pubblico di Willy il Principe di Bel-Air, la storica sit-com con Will Smith, c’è senza ombra di dubbio suo cugino, Carlton Banks, interpretato da Alfonso Ribeiro (anche grazie alla leggendaria Carlton Dance fatta sulle note di “It’s not unusual” di Tom Jones).

Alfonso Ribeiro, 52 anni, è oggi co-conduttore, con Julianne Hough, dell’edizione americana di Ballando con le stelle dopo aver vinto la stagione 19 nel 2014 e, durante un’intervista concessa a Closer Weekly, ha riflettuto su come il ruolo di Carlton in Willy il Principe di Bel-Air sia stato un grande dono dal punto di vista professionale, ma anche un limite per la sua carriera.

La cosa migliore e peggiore mai capitata ad Alfonso Ribeiro

Parlando della sua esperienza nei panni di Carlton Banks in Willy il Principe di Bel-Air, Alfonso Ribeiro spiega:

Interpretare Carlton in Willy, il principe di Bel-Air è diventato una sorta di sacrificio. Ho sempre detto che interpretare Carlton è stata allo stesso tempo la cosa migliore e peggiore che mi sia mai capitata. È stato uno dei ruoli più belli che io abbia mai avuto la fortuna d’interpretare, ma è stato anche quello che mi ha impedito di recitare di nuovo perché la gente non riusciva a vedermi in altro modo. Il sacrificio è stato non avere più una carriera da attore.

Parlando dei bei momenti avuti durante la lavorazione della sit-com aggiunge:

Tutti i bei momenti avuti sono stati grazie al cast e al tempo che abbiamo passato insieme. Prima di ogni registrazione, andavamo nel camerino di Will Smith, mettevamo su della musica e ballavamo, creando una grande energia per prepararci alle riprese. Questi sono alcuni dei ricordi più belli dello stare insieme a tutti loro.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: deadline