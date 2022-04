ha deciso di procedere per vie legali contro la serieprodotta da HBO, in cui si racconta l’ascesa verso il successo del team dei Los Angeles Lakers.

In una lettera inviata a HBO, Warner Bros, Discovery e al produttore Adam McKay, l’avvocato di West ha dichiarato che la serie:

Rappresenta in modo falso e crudele il signor West come un alcolizzato fuori controllo e in preda alla rabbia perché ubriaco. Il Jerry West rappresentato in Winning Time non ha alcuna somiglianza con l’uomo reale.