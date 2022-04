ha risposto alle critiche rivolte daalla seriee la polemica non sembra destinata a concludersi in modo rapido.

I responsabili della tv via cavo hanno infatti difeso il progetto dedicato alla storia dei Los Angeles Lakers dichiarando:

HBO ha una lunga esperienza nella produzione di contenuti coinvolgenti ispirati a fatti realmente accaduti e a eventi che vengono in parte rappresentati in modo fittizio per scopi drammatici. Winning Time non è un documentario e non è presentato in quel modo. In ogni caso la serie, e ciò che mostra, si basa su una lunga ricerca e su fonti affidabili. HBO sostiene in modo risoluto i nostri creatori di talento e il cast che hanno portato questo epico capitolo della storia del basket sullo schermo.