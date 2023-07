Il presidente di Studio WIT ha affrontato la questione IA e il problema per il lavoro dei dipendenti e degli artisti.

Durante un’intervista all’Anime Expo di quest’anno, a George Wada, l’attuale presidente di Studio Wit, è stato chiesto come influenzerà il lavoro agli anime l’arrivo delle IA:

In Production IG e WIT, pensiamo di poter collaborare con le IA per svolgere il nostro lavoro. L’industria è oberata di lavoro, quindi se le IA ci possono fornire un aiuto per impedirci di essere oberati di lavoro, forse può aiutare a cambiare l’ambiente di lavoro per il meglio.

Wit Studio al momento sta lavorando alle nuove stagioni di Spy x Family e di Vinland Saga, oltre che al recentemente annunciato Suicide Squad Isekai

La prima sinossi, pubblicata con il teaser trailer, riporta quanto segue:

Harley Quinn, Joker e la Suicide Squad si uniscono in un altro mondo (Isekai) in una nuova serie originale. Un fantasy epico e violento con i più forti artisti dell’industria dell’animazione giapponese.

La regia sarà affidata ad Eri Osada mentre la sceneggiatura sarà di Tappei Nagatsuki e Eiji Umehara. La mangaka Akira Amano si è occupata del character design dei personaggi mentre l’animazione è stata affidata a Naoto Hosoda. Kenichiro Suehiro comporrà le musiche e Shinya Tsuruoka produrrà la serie per Warner Bros. Japan.

