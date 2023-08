Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella serie Wolf, prodotta per BBC, c’è un riferimento a Doctor Who, serie in cui ha recitato Sacha Dhawan, interprete del Maestro nello show cult sci-fi.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sul progetto prodotto da Hartswood Films, casa di produzione di Steven Moffat.

Dhawan ha avuto il ruolo dell’iconico villain nelle stagioni con star Jodie Whittaker, apparendo anche in The Power of the Doctor, l’ultima puntata in cui ha recitato l’attrice prima di passare il testimone a David Tennant, il Quattordicesimo Dottore, e prossimamente a Ncuti Gatwa.

Nel season finale di Wolf, Molina (Iwan Rheon) si rivolge a Honey (Dhawan) e gli chiede che opinione ha di Doctor Who, aggiungendo:

Perché hanno questo tour a Cardiff che ti porta in tutti i posti dove hanno girato, tutti i castelli e tutto il resto. Ho sempre voluto farlo, ma non avevo nessuno con cui andare. Non voglio essere uno di quei tizi strani che sono da soli, sarebbe così imbarazzante.

Molina, non ricevendo una risposta, poi aggiunge:

Guarda, lo capisco, il Tredicesimo Dottore non soddisfa i gusti di tutti e non mi sembri un femminista, ma segnamolo sul diario, okay? Altrimenti ce ne dimenticheremo.

Che ne pensate del riferimento a Doctor Who compiuto nel finale di Wolf?

