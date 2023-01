Greg Berlanti e Andy Serkis uniranno le forze per produrre il medical drama Wolf, di cui NBC ha ordinato la produzione del pilot.

Alla base del progetto ci sono i libri di Oliver Sacks intitolati L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello e Un antropologo su Marte.

Il protagonista sarà un neurologo “rivoluzionario e incredibile”, seguendo inoltre la vita del suo team di tirocinanti mentre esplorano “l’ultima grande frontiera”, ovvero la mente umana, e affrontano le relazioni e la propria salute mentale.

Michael Grassi scriverà il pilot e ne sarà produttore, mentre alla regia sarà impegnato Lee Toland Krieger.

Il team della produzione completo è composto da Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman tramite la Berlanti Productions; Henrik Bastin e Melissa Aoute di Fabel Entertainment; Jonathan Cavendish, Andy Serkis e Will Tennant di The Imaginarium. Il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione con Warner Bros Television.

NBC ha recentemente ordinato la produzione dei pilot Murder by the Book, con star Retta, e la serie The Irrational con protagonista Jesse L. Martin.

Che ne pensate del pilot di Wolf prodotto da Andy Serkis e Greg Berlanti? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Variety