Masterpiece PBS e BBC hanno annunciato la produzione di Wolf Hall: The Mirror and the Light, adattamento per il piccolo schermo del romanzo scritto da Hilary Mantel.

Negli episodi inediti Mark Rylance riprenderà il ruolo di Thomas Cromwell, mentre Damian Lewis sarà nuovamente Re Enrico VIII.

Nel cast ci saranno poi Jonathan Pryce che interpreta il cardinale Wolsey, Kate Phillips nei panni di Jane Seymour (la terza moglie del sovrano), e Lilit Lesser che sarà la principessa Mary, la figlia di Enrico e Caterina di Aragona.

Il progetto racconterà la storia degli ultimi quattro anni della vita di Cromwell, concludendo il racconto della sua ascesa tra le fila del potere.

I produttori sveleranno prossimamente i nomi di altri attori che si uniranno al cast.

Alla regia ci sarà Peter Kosminsky, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Straughan.

Il filmmaker ha dichiarato:

The Mirror and the Light riprende la storia esattamente dove si era conclusa Wolf Hall, con l’esecuzione della seconda moglie di Enrico VIII, Anna Bolena. Sono felice nel poter riunire lo straordinario cast che siamo stati abbastanza fortunati da assemblare per Wolf Hall, guidato dai brillanti Mark Rylance e Damian Lewis, con il team creativo originale composto da Gavin Finney (direttore della fotografia), Pat Campbell (designer) e Joanna Eatwell (costumista). Siamo tutti determinati a completare quello che abbiamo iniziato e di rendere onore all’ultimo romanzo scritto da una delle più grandiose figure letterarie della nostra epoca, Hilary Mantel.

Fonte: Deadline