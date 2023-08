Peacock ha annunciato la data di uscita della stagione 2 di Wolf Like Me: il 19 ottobre sugli schermi americani.

Il nuovo capitolo dello show con star Isla Fisher e Josh Gad sarà composto da sette episodi della durata di 30 minuti e online sono state condivise anche le prime foto.

Nella seconda stagione, Mary e Gary entrano nella fase successiva della loro relazione e affrontano la più grande sfida: la gravidanza. Nonostante cerchino di provare ad avere una gravidanza ‘normale’, sembra impossibile con così tante domande in sospeso. Il loro bambino sarà un neonato o un cucciolo di lupo? Per quanto riusciranno a mantenere il loro segreto con il resto della famiglia? E quello che è accaduto nel deserto tornerà a tormentarli?

Quando l’ex professore di Mary, Anton (Edgar Ramirez) riappare improvvisamente nella sua vita, nuovi segreti del passato di Mary vengono rivelati, lasciando i protagonisti nel dubbio che forse non dovrebbero stare insieme.

Nel cast della serie creata da Abe Forsythe ci sono anche Ariel Donoghue, Emma Lung, Anthony Taufa, e Honour Latukefu.

Fisher e Gad sono inoltre nel team dei produttori.

Che ne pensate delle foto e della data di uscita della stagione 2 di Wolf Like Me?

