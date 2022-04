Siamo entusiasti per il fatto che la storia d’amore unica e ad alto rischio di Wolf Like Me abbia conquistato gli spettatori di Peacock. Le interpretazioni apprezzate dalla critica di Josh e Isla in questa amata dramedy romantica sono state squisite e non vediamo l’ora di scoprire cosa Abe Forsythe e i nostri partner di Made Up Stories ed Endeavor Content hanno in serbo per la seconda stagione.

Wolf Like Me, la serie con star Josh Gad e Isla Fisher disponibile in Italia su Prime Video, ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. Il progetto ideato da Abe Forsythe ha ottenuto la fiducia di Peacock e Susan Rovner, a capo di NBCUniversal Television and Streaming, ha dichiarato:

Forsythe ha aggiunto:

Sono elettrizzato nel continuare la storia di Mary e Gary entrando nella prossima fase della loro relazione, specialmente considerando che la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Sapere che abbiamo un pubblico coinvolto nella loro storia è per noi un sogno che diventa realtà. La nostra troupe sta già divertendosi molto costruendo sulla base di ciò che abbiamo creato con la prima stagione e non vedo l’ora che tutti possano viverla insieme ai nostri personaggi.

La sinossi della prima stagione era la seguente:

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary è in grado di calmare Emma come lui non è mai riuscito. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo.

