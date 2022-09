Il mondo di Teen Wolf tornerà sugli schermi con una serie spin-off intitolata Wolf Pack e Sarah Michelle Gellar, una delle protagoniste e produttrice del progetto, ha condiviso la prima foto ufficiale, annunciando inoltre quando è previsto il debutto sugli schermi di Paramount+.

L’attrice ha scritto online:

Sarah, nello scatto, indossa la giacca indossata per Kristin per andare al lavoro, che riporta il suo nome, mentre si trova nella foresta.

La serie si basa sui romanzi scritti da Edo Van Belkom ed è stata sviluppata da Jeff Davis, che ha già portato al successo Teen Wolf. Al centro della trama ci sono due teenager, interpretati da Armani Jackson e Bella Shepard, la cui vita viene cambiata totalmente quando un incendio in California risveglia una creatura sovrannaturale.

Geller ha dichiarato che il suo personaggio, Kristin, va alla ricerca del suo “branco” e di un posto a cui appartenere ed essere se stessa.

Nel cast ci sono anche Chloe Robertson, Tyler Lawrence Gray e Rodrigo Santoro.

La star ha dichiarato che non aveva intenzione di accettare il ruolo in Wolf Pack:

Quando ho letto lo script è stata la prima volta in cui il mio interesse si è risvegliato. Una delle cose belle di Buffy era quella specie di aspetto metaforico della serie. Questi veri mostri erano le metafore dell’orrore del liceo e per me è quello che ha reso lo show così importante e ha resistito al passare del tempo. Quindi quando ho letto lo script di Wolf Pack e ho parlato con Jeff, abbiamo discusso delle questioni che voleva affrontare, principalmente ansia e depressione tra i ragazzi, in particolare a causa dell’uso dei device e della mancanza di connessione. Si tratta di qualcosa a cui penso continuamente.