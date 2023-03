Nel cast di Wonder Man ci sarà anche Demetrius Grosse che debutterà quindi nel MCU in occasione della serie prodotta per Disney+.

L’attore, recentemente apparso in show come Fear the Walking Dead e Swagger, avrà il ruolo di Eric Williams, il fratello di Simon Williams, ovvero il protagonista Wonder Man, parte affidata a Yahya Abdul-Mateen II.

Le riprese delle puntate inizieranno in primavera e, per ora, Disney+ e Marvel non hanno commentato la notizia pubblicata da TVLine.

Il personaggio di Eric, tra le pagine dei fumetti Marvel, viene descritto come la “pecora nera” della famiglia che si avvicina al mondo del crimine e, dopo aver ottenuto dei poteri, assume il nome di Grim Reaper.

Destin Daniel Cretton, il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, sta sviluppando lo show insieme ad Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community).

Nel cast ci sarà anche Ben Kingsley che riprenderà il ruolo di Trevor Slatter, apparso in precedenza nei film Iron Man 3 e Shang-Chi.

Che ne pensate dell’arrivo di Demetrius Grosse nel cast della serie Wonder Man? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine



