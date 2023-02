Wonder Man sarà qualcosa di diverso dalle altre serie Disney+

Secondo Stephen Broussard, produttore esecutivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la serie tv di Wonder Man sarà qualcosa di diverso dalle altre serie viste su Disney+.

Sul red carpet del nuovo film di Ant-Man, Broussard ha prima scherzato sul fatto che la serie sia già di dominio pubblico sebbene non sia stata ancora annunciata, per poi dare qualche giudizio sullo show:

Destin sta facendo uno show televisivo chiamato Wonder Man. Penso che lo sappiate già. Sarà decisamente influenzato dai fumetti. Una delle cose di cui siamo entusiasti è che sembrerà davvero unico. Non sembrerà qualcosa che hai già visto nel MCU. E il tipo di storie che possiamo raccontare su Disney +, la parte divertente. Come per lo streaming, anche la narrazione seriale è qualcosa di completamente diverso. Quindi ci stiamo divertendo a realizzarla.

Lo show avrà al centro Simon Williams, ovvero Wonder Man. Tra le pagine dei fumetti il personaggio è il figlio di un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams allora accetta un’offerta dal malvagio Barone Zemo che gli dà dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità. Dopo aver lottato contro gli Avengers più volte, Wonder Man entra tra le loro fila.

Alla regia della serie ci sarà Destin Daniel Cretton, mentre a capo del team di sceneggiatori sarà impegnato Andrew Guest, co-produttore di Hawkeye.

Nel cast degli episodi ci sarà anche Ben Kingsley che riprenderà la parte dell’attore fallito Trevor Slattery, apparso nei film Iron Man e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Fonte: Comic Book