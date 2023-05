Le riprese di Wonder Man si sono fermate a causa dello sciopero dei WGA, e riprenderanno una volta terminato.

Alex Blagg, Adam Conover e altri sceneggiatori presenti hanno aiutato a chiudere le location della serie tv Marvel Studios a N. Las Palmas Avenue. Lo sciopero della WGA è iniziato questa settimana e non si sa per quanto andrà avanti: non appena si troverà un accordo le produzioni ferme come Wonder Man ricominceranno.

Lo show avrà al centro Simon Williams, ovvero Wonder Man. Tra le pagine dei fumetti il personaggio è il figlio di un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams allora accetta un’offerta dal malvagio Barone Zemo che gli dà dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità. Dopo aver lottato contro gli Avengers più volte, Wonder Man entra tra le loro fila.

Alla regia della serie ci sarà Destin Daniel Cretton, mentre a capo del team di sceneggiatori sarà impegnato Andrew Guest, co-produttore di Hawkeye.

Fonte: Deadline

