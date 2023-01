Workaholics: il film è stato cancellato da Paramount+ a sole cinque settimane dall’inizio delle riprese

Paramount+ ha cancellato la produzione di un film di Workaholics, la serie con protagonisti Adam Devine, Anders Holm e Blake Anderson.

Proprio Devine, co-creatore e star della sitcom targata Comedy Central, ha confermato la notizia via Instagram anticipando che parleranno ancora di quanto accaduto durante il loro podcast. Nel post si spiega inoltre che proveranno a trovare una soluzione e che l’inizio delle riprese era previsto tra sole cinque settimane.

Adam sostiene che lui e i suoi collaboratori sono stati informati che il film non rientra più nella nuova “strategia globale” di Paramount+. Il sito Deadline, invece, sostiene che la scelta sia stata presa dopo aver valutato le tempistiche del progetto e aver affrontato numerosi ritardi.

L’attore ha scritto:

Siamo profondamente feriti dalla decisione perché eravamo così eccitati nel proporre per un’ultima volta tutta la stranezza. Sono deluso dal fatto che non potrò lavorare con i miei migliori amici un’altra volta. Sono deluso per i fan, per la troupe leale e per gli altri membri del cast che ora dovranno cercare nuovi lavori.

Devine ha spiegato che si sta proponendo il progetto ad altre piattaforme di streaming nella speranza che il film venga realizzato ugualmente.

La serie Workaholics era andata in onda per sette stagioni su Comedy Central e aveva come protagonisti tre giovani amici e coinquilini che lavorano nel campo del telemarketing a Rancho Cucamonga, California. Il film era stato annunciato nel febbraio 2021.

Che ne pensate del fatto che sia stato cancellato il film di Workaholics? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline