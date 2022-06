The Falcon and the Winter Soldier

Mi piace davvero interpretare il personaggio e la mia esperienza di lavoro con la Marvel è stata incredibile e molto collaborativa, lavorando con Anthony Mackie e Sebastian Stan e Kari Skogland. Le squadre sono incredibili, è per questo che fanno grandi cose. Quindi, ogni volta che ne ho l’opportunità o sento parlare della possibilità di riprendere il personaggio o lavorare di nuovo per la Marvel, è molto entusiatante perché le persone sono meravigliose. Quindi, ci spero, spero di farlo di nuovo. Vedremo.

Lo scorso annoha introdotto il personaggio di John Walker,, interpretato daIn una recente intervista con, l’attore ha ora svelato di non conoscere i piani esatti per il suo personaggio, ma ha espresso interesse a riprendere il ruolo in futuro.

Come visto in The Falcon and the Winter Soldier, Walker (Russell) sta ora lavorando con Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) in una trama che potrebbe creare un gruppo come i Thunderbolts o i Dark Avengers.

Tutti gli episodi di The Falcon and the Winter Soldier sono disponibili su Disney+.

Vorreste rivedere Wyatt Russell come US Agent? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie su The Falcon and the Winter Soldier nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book