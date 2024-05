Chris Carter è tornato a parlare della controversa gravidanza di Scully nella serie X-Files, alimentando il dibattito riguardante l’identità dei genitori biologici di William.

Nel finale della stagione 11, infatti, Scully (Gillian Anderson) dice a Fox Mulder (David Duchovny) che William (Miles Robbins) non è loro figlio, ma un esperimento, pur ribadendo che Mulder è un padre e che è qualcosa che supera i limiti del possibile.

Nel 2018 Carter aveva confermato che William è figlio dei protagonisti, aggiungendo inoltre che Scully ha del DNA alieno. Durante un evento organizzato al SVA Theatre a New York per i 30 anni della serie, il creatore ha ora spiegato:

Parliamo varie volte di immortalità nello show. E ha avuto un ruolo nel finale della serie in un modo che è davvero importante. E sono certo che la maggior parte delle persone lo sappiano, Scully ammette o dice a Mulder della gravidanza nell’ultima puntata. E quello è diventato davvero controverso.

Carter ha quindi aggiunto:

Gillian si è davvero arrabbiata con me. E non sono certo del motivo. Ma ho accolto in realtà la controversia, ho pensato fosse una buona cosa. Ma segue la maternità di Scully, con Emily e con William, e perché qualcuno pensa che questa gravidanza sia qualcosa di diverso dalla fantascienza?