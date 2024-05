Brad Winderbaum, capo di Marvel Animation, ha spiegato il motivo per cui Uatu l’Osservatore è apparso durante X-Men ’97.

Nell’episodio 5 di X-Men ’97, l’Osservatore appariva sui cieli di Genosha, prima dell’attacco terroristico di Bastion. Winderbaum ha commentato così il cameo:

Come sapete, l’Osservatore appare in momenti di grande importanza in tutto l’Universo Marvel. Come fan dei fumetti adoro What If…? Ma anche, nella continuity principale, i momenti dell’Osservatore che risaltano davvero per me sono quelli dove è lì semplicemente perché sai che sta per succedere qualcosa di grosso che stupirà i fan. Questa era l’intenzione. Puoi sentire alzarsi la temperatura dell’episodio quando gli spettatori lo notano, come se fosse un presagio di sventura, direi.