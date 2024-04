La serie animata X-Men ’97 avrebbe potuto essere canonica nel MCU, ma Kevin Feige ha deciso il contrario.

Lo ha svelato in un’intervista recente con Inverse, la regista Emi Yonemura, che ha sottolineato come Feige fosse indeciso fino all’ultimo nel rendere x-Men ’97 canonica o meno:

Sappiamo che questo è sempre stato qualcosa nella mente di Kevin Feige, faremo parte del MCU? Non facciamo parte del MCU? In realtà è andato avanti e indietro parecchie volte, e penso che alla fine sia stata una scelta intelligente perché X-Men: The Animated Series era una cosa a sé stante, e penso che per continuarla dovevamo essere una cosa nostra separati dal MCU.