Jake Castorena, regista di X-Men ’97, ha parlato delle conseguenze dell’attacco a Genosha, e di come questo porterà a un’inevitabile guerra tra mutanti e umani.

Castorena ha parlato delle conseguenze della morte di Magneto e dell’attacco di Genosha:

Magneto non ha importanza in questo momento, vero? È proprio questa la domanda, giusto? Come si comporterà la nostra squadra, questi personaggi che conosciamo e amiamo, come affrontano tutto questo onestamente dall’oggi al domani? È un nuovo mondo e quali sono le conseguenze di ciò? Quali sono le ramificazioni a livello mondiale della coesistenza tra mutanti e umani adesso? La cosa per cui Charles è morto, per cui è stato sacrificato, per cui Magneto ha finito per portare la fiaccola, solo per esserne schiacciato. Giusto? Ma è stato all’altezza dell’occasione. È esattamente questo. Come gestisci delle conseguenze così grandi? E ancora, parlando di conseguenze: quali sono queste ramificazioni? Fin dove echeggiano? Come influisce sulle relazioni umane? Quali aspetti politici coinvolgono diverse scuole di pensiero, chi è pro e chi è contro? E le persone neutrali? È qualcosa che coinvolge tutti i diversi derivati ​​dei mutanti e degli esseri dotati di superpoteri, giusto?

Il regista si è poi concentrato sul coinvolgimento di Captain America (come visto nell’ultimo trailer):

Abbiamo visto lo scudo di Cap. Molte persone tendono a dimenticare che il Cap degli anni Novanta non era lo stesso Steve Rogers del MCU. Steve Rogers negli anni ’90 aveva un po’ di pregiudizio nei confronti dei mutanti… Ma, sì, quello che dirò è il motivo per cui amo così tanto gli X-Men, e perché li apprezzo più di molti altri team Marvel che abbiamo, perché ce ne sono molti fantastici, Ma gli X-Men hanno la stanza del pericolo. Gli X-Men si sono addestrati per queste cose. Hanno una stanza del pericolo, e tutti gli altri si limitano a gestire quella roba.

Infine Castorena è tornato a parlare delle conseguenze sul gruppo degli X-Men:

Quindi, questo sta mandando un po’ fuori di testa la squadra. Ci saranno cose che dovranno affrontare. Un’esperienza che non hanno mai fatto prima. Ma mi piacerebbe vedere come reagisce il pubblico al modo in cui gli X-Men gestiscono la situazione. Gli X-Men si uniscono? E se lo fanno, come lo fanno? Soprattutto dopo una cosa del genere. E come cambia la dinamica del nostro team? Si sposta? Oppure si rafforza? Non lo sappiamo, perché proprio come l’11 settembre o il COVID o qualsiasi altra via di mezzo, ha unito le persone e le ha separate. E ha fatto alcune cose nel mezzo.

Ci sono molte persone su questo pianeta, dobbiamo tutti convivere, quindi, non vedo l’ora che il pubblico guardi i nostri X-Men mettersi al passo con il futuro.

X-Men ’97 è disponibile su Disney+.

Vi ricordiamo che tra i protagonisti ci sono Jean Grey, Cyclops, Storm, Wolverine, Beast, Gambit, Jubilee, Sunspot, Morph, Rogue, Bishop, e il maestro del magnetismo Magneto.

X-Men ’97: la trama

X-Men ‘97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.

Fonte: Comic Book

