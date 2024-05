Brad Winderbaum, capo di Marvel Animation, è tornato a parlare di un’apparizione di Deadpool in X-Men ’97.

Winderbaum ha sottolineato che la storia della stagione 1 di X-Men ’97 era già completa e ricca di eventi per ospitare anche Deadpool, ma non esclude la partecipazione del mercenario nella stagione 2:

Non so se fosse una regola ferrea che non potevamo usare Deadpool. Avremmo dovuto avere una ragione incredibilmente convincente per introdurre Deadpool. Perché stiamo anche sviluppando qualcosa che funzionasse simultaneamente. Quindi, a meno che non si trattasse di qualcosa che fosse davvero un’idea creativa innegabile, ci siamo detti ‘Perché dovremmo farlo?’

Ma devo anche dire che la stagione è così piena zeppa di idee grandi, gigantesche e sorprendenti che inserire Deadpool lì dentro sembra quasi arbitrario a un certo punto. C’è la possibilità che Deadpool entri in gioco? Assolutamente, era nella serie originale, per un breve periodo, come tutti sappiamo, e sicuramente siamo tutti fan, quindi vedremo cosa succede.