Chase Conley, regista anche dell’episodio 6 di X-Men ’97, ha parlato di come è stato adattare un classico come Vitamorte.

Vitamorte è una delle storie di Uncanny X-Men più famose scritte da Chris Claremont nel 1984, in cui Tempesta perdeva i poteri e doveva far ei conti con la normalità. Sebbene la storia in X-Men ’97 vada diversamente, ci sono tanti elementi dell’originale Vitamorte.

No. Non sento necessariamente la pressione dell’adattamento. Cerchi di fare del tuo meglio per elevare la sceneggiatura, per evidenziare davvero il sottotesto di ogni scena, e per entrare nel punto di vista di Tempesta e in ciò che prova in quel momento. E l’unica vera limitazione è la durata della puntata. Perché a volte vuoi davvero provare a costruire questi momenti, ma cerchi di fare il meglio che puoi, per quanto possibile, e penso che anche i vincoli siano un vantaggio, perché penso che ti costringano a diventare creativo. Quindi no. Non sento davvero alcuna pressione e la tratto sempre con la dignità con cui tratterei qualsiasi altro personaggio. E si tratta solo di farlo sembrare reale, entrando nel suo spazio mentale. E come una persona che ha perso tutto ciò che la rende quello che è, ci sono un sacco di modi per cui potresti finire in posti oscuri, quindi è solo: ‘Come possiamo mostrarlo senza sentirci artificiosi o falsi?'”