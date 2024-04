L’episodio 3 di X-Men ’97, disponibile su Disney+, ha svelato anche le vere origini di Cable, dando una conclusione a una trama della serie animata originale.

L’episodio 3 di X-Men ’97 ha rivelato che “Jean Grey” era un clone creato da Mister Sinister per sostituire la vera Jean (in un momento ancora da determinare). Questo clone, impazzisce e diventa “La Regina dei Goblin”, terrorizzando gli X-Men con visioni psichiche infernali delle loro stesse insicurezze e incubi. Tuttavia, mentre la Regina Goblin stava affrontando gli X-Men, Sinister, era impegnato a fare esperimenti sul figlio di Ciclope, Nathan.

Alla fine dello scontro, la vera Jean Grey riesce a convincere il suo clone malvagio a cambiare alleanza, ma la vittoria arriva troppo tardi: Sinister ha infatti infettato Nathan con un virus tecno-organico, per il quale non esiste cura. Scott e Madelyne Pryor incaricano quindi Bishop di portare il piccolo Nathan nel futuro dove può essere trovata una cura.

Nathan è quindi destinato a diventare Cable, e a tornare nel passato (in diversi episodi della serie originale), non sappiamo ancora se lo vedremo crescere con Bishop nei prossimi episodi.

I primi tre episodi della serie sono già disponibili su Disney+.

Vi ricordiamo che tra i protagonisti ci sono Jean Grey, Cyclops, Storm, Wolverine, Beast, Gambit, Jubilee, Sunspot, Morph, Rogue, Bishop, e il maestro del magnetismo Magneto.

X-Men ’97: la trama

X-Men ‘97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.

