Ross Marquand, doppiatore di Xavier in X-Men’97 è fiducioso verso un eventuale scontro tra gli X-men e gli Avengers.

Nell’episodio 7, Rogue si confronta con Captain America e, secondo Marquand, questo potrebbe facilmente portare a un futuro scontro tra i due gruppi:

Avete visto cosa è successo nell’ultimo episodio tra Rogue e Captain America. C’è una reale possibilità che ciò possa accadere. Non può volare. Il Capitano non può volare. Lo ha lanciato sul fianco di una montagna innevata. Sono sicuro che è conficcato lì a 50 piedi di profondità. Non è come Mjolnir dove puoi semplicemente farlo tornare indietro, è bloccato nella montagna. Lui sarà incazzato con Rogue per un po’. E lo dico sempre al mio manager, se questo ruolo fosse l’ultima cosa che faccio nella mia carriera, morirei da uomo felice. Lo farei davvero.